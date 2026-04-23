Раз в три дня. В ДНР призвали не ждать улучшения с водой

Власти ДНР надеются, что им удастся хотя бы сохранить нынешний график подачи воды, но никакого улучшения можно не ждать. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора "Воды Донбасса" Сергей Мокрый.

В Донецке и окрестных городах вода подается раз в три дня на несколько вечерних часов. В последние месяцы напор воды удалось немного увеличить, и она стала идти чуть дольше и доходить до верхних этажей. Зимой водохранилища частично наполнились, что позволило облегчить положение. Власти попытаются поддержать этот график, чтобы он не ухудшился. Но так как скоро лето, то часть воды уйдет на полив, признал Мокрый. Фактически он дал понять, что никакого улучшения не будет - не было бы ухудшения.

До начала боевых действий Донбасс потреблял воду из канала, ведущего из Северского Донца, который впоследствии был перекрыт украинской стороной. В 2022 году началось возведение нового канала, который должен был соединить реку Дон и обмелевшее русло старого, при этом стройка обернулась уголовным делом. Курировал проект занимавший тогда должность замминистра обороны Тимур Иванов, позже получивший длительный срок по экономическим статьям УК. Власти региона признавали, что водовод Дон—Донбасс обеспечивает лишь треть региона.

В 2024 году вода в Донецке подавалась каждый вечер. После этого со ссылкой на засушливый климат подачу сократили в два раза, а потом и вовсе до раза в три дня для нижних этажей. В прошлом году власти региона обещали протянуть водовод из Углегорского водохранилища. Судьба этого проекта неизвестна. Обещание рассмотреть строительство второй нитки водовода из Дона тоже остается словами. Теперь жителей призывают потерпеть до освобождения Славянска, после этого анонсирован ремонт канала из Северского Донца.

Пока же Донецк живет без воды, которая бывает в кранах не более 10% времени и не у всех.