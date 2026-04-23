Песков назвал темой правоохранителей задержания в "Эксмо"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, знают ли в Кремле об уголовном деле против издательства "Эксмо".

По его словам, эта тема не относится к повестке дня главы государства.

"Это, скорее, тема тоже правоохранительных органов", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, 21 апреля полиция задержала генерального директора "Эксмо" Евгения Капьева. Следователи подозревают его в пропаганде ЛГБТ* среди детей. Одновременно с задержанием оперативники провели обыски в офисах всей издательской группы "Эксмо-Аст". Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об экстремизме.

Ранее, в декабре 2023 года, Зеленоградский районный суд Москвы уже штрафовал издательство на 900 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений. Тогда судья назначил наказание по административной статье, выбрав сумму почти на верхней границе возможного штрафа.

* - движение, запрещенное в России и признанное экстремистским