"АвтоВАЗ" запустил сервис долгосрочной аренды новых машин Lada

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

"АвтоВАЗ" запустил сервис долгосрочной аренды новых машин Lada

"АвтоВАЗ" объявил о старте программы "долгосрочной подписки на автомобили Lada" – новые автомобили в аренду за фиксированный ежемесячный платеж. Пока в программе участвует только одна модель - седан Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации "Практик", сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Аренду предлагается оформить онлайн. "С клиентом свяжется оператор и поможет создать личный кабинет. В нем можно выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и дополнительные опции, на основе которых будет рассчитан индивидуальный ежемесячный платеж", - сообщили в компании.

Для "Весты" ежемесячный платеж составит 44 тыс. руб. с возвратным депозитом в три ежемесячных платежа. Оформление займет до двух недель.

"Автомобиль передается полностью готовым к эксплуатации: в стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и КАСКО, два ТО, помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение в официальном дилерском центре. Допускается передача управления еще двум любым водителям", - сообщили в "АвтоВАЗе".

География поездок по России не ограничена, "за исключением нескольких регионов, где на данный момент не доступен полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию". Годовой лимит пробега составляет 30 000 км.

Арендатор берет на себя расходы на топливо, платные дороги, парковку и штрафы, а также любые регламентные работы, не связанные с ТО. "По истечении 12 месяцев автомобиль должен быть возвращен без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа. В настоящее время полный выкуп автомобиля по окончании срока подписки не предусмотрен программой", - говорится в сообщении компании.

Участвовать в программе могут только физлица и взять машину в аренду можно только на год. "В ближайшей перспективе планируется адаптировать условия и для корпоративных клиентов, включая водителей такси", - заключили в компании.

Теги: автоваз, лада веста, аренда


