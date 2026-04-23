"АвтоВАЗ" запустил сервис долгосрочной аренды новых машин Lada

"АвтоВАЗ" объявил о старте программы "долгосрочной подписки на автомобили Lada" – новые автомобили в аренду за фиксированный ежемесячный платеж. Пока в программе участвует только одна модель - седан Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации "Практик", сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Аренду предлагается оформить онлайн. "С клиентом свяжется оператор и поможет создать личный кабинет. В нем можно выбрать модель, комплектацию, цвет автомобиля и дополнительные опции, на основе которых будет рассчитан индивидуальный ежемесячный платеж", - сообщили в компании.

Для "Весты" ежемесячный платеж составит 44 тыс. руб. с возвратным депозитом в три ежемесячных платежа. Оформление займет до двух недель.

"Автомобиль передается полностью готовым к эксплуатации: в стоимость подписки уже включены полисы ОСАГО и КАСКО, два ТО, помощь на дорогах, а также сезонная замена шин и их хранение в официальном дилерском центре. Допускается передача управления еще двум любым водителям", - сообщили в "АвтоВАЗе".

География поездок по России не ограничена, "за исключением нескольких регионов, где на данный момент не доступен полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию". Годовой лимит пробега составляет 30 000 км.

Арендатор берет на себя расходы на топливо, платные дороги, парковку и штрафы, а также любые регламентные работы, не связанные с ТО. "По истечении 12 месяцев автомобиль должен быть возвращен без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа. В настоящее время полный выкуп автомобиля по окончании срока подписки не предусмотрен программой", - говорится в сообщении компании.

Участвовать в программе могут только физлица и взять машину в аренду можно только на год. "В ближайшей перспективе планируется адаптировать условия и для корпоративных клиентов, включая водителей такси", - заключили в компании.