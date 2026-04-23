Отношение россиян к Ленину немного улучшилось

40% россиян уверены, что деятельность Владимира Ленина принесла России больше пользы, чем вреда. Такие данные опубликовал ВЦИОМ.

Это показатель вырос по сравнению с 2016 годом, тогда так считали 31% россиян. 27% считают, что Ленин принес пользы и вреда поровну, 18% - что больше вреда, причем последняя цифра снизилась за 10 лет на 5%.

При этом можно отметить, что кардинальных различий в зависимости от возраста не наблюдается. Наиболее критически к Ленину относятся родившиеся в 1980-х и 1990-х. А вот те, кто родился уже в XXI веке, демонстрируют результаты, практически не отличающиеся от общероссийских.

Только 16% говорят, что Ленин действовал в интересах всего общества. В 2016 году было 30%. Однако если сложить этот процент с теми, кто считает, что он действовал в интересах большинства, то получается 61%, что почти столько же, сколько было в 2016 году. Тех, кто считает, что Ленин действовал в интересах меньшинства, 24% (было 23%).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что споры о Ленине в России, по большому счету, закончены. Исторический масштаб его личности и влияние на судьбу страны и мира невозможно отрицать, а критическое отношение к Ленину, хотя и и довольно распространено, все же не может перечеркнуть его вклад в историю. И Ленина помнят, в отличие от тех, кто очень пытался вычеркнуть его имя из истории.