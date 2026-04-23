"Атом" приступил к строительству ФОК в Камышлове

23 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

"Атом" приступил к строительству ФОК в Камышлове

"Атомстройкомплекс" приступил к возведению современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Камышлове.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, строительство объекта ведется по региональной программе "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области" и станет важным вкладом в повышение доступности спортивной инфраструктуры для жителей Камышлова. Площадь двухэтажного здания ФОК по проекту составит порядка 2,2 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность – 60 человек.

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса в Камышлове(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

На первом этаже разместится универсальный зал для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу, а также медицинский кабинет, раздевалки для спортсменов с душевыми и санузлами, в том числе оборудованными для маломобильных групп населения. На втором этаже запроектированы тренажерный зал и зал общей физической подготовки, инвентарные помещения, административные кабинеты, комната отдыха персонала и гардеробные для тренеров.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Камышлове(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

"Проект успешно прошел все необходимые этапы согласования: 23 декабря 2025 года получено положительное заключение государственной экспертизы, в тот же день начались подготовительные работы на стройплощадке. Разрешение на строительство получено 16 января 2026 года. Сейчас на площадке завершаются работы по устройству фундаментов и их гидроизоляции, в ближайшее время стартует монтаж металлокаркаса. Окончание строительства по контракту запланировано на июнь 2027 года", - рассказала руководитель проектов строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Анна Виноградова.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Камышлове(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

Строительство инфраструктурных объектов в рамках госконтрактов занимает порядка 40% в портфеле "Атома". Холдинг проектирует и строит в муниципалитетах Свердловской области школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты. В прошлом году подобный физкультурно-оздоровительный комплекс холдинг построил в Богдановиче, а в ПГТ Пышма – возвел новую школу.

Теги: ФОК, строительство, Атом, Камышлов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети