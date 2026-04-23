"Атом" приступил к строительству ФОК в Камышлове

"Атомстройкомплекс" приступил к возведению современного физкультурно-оздоровительного комплекса в Камышлове.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, строительство объекта ведется по региональной программе "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области" и станет важным вкладом в повышение доступности спортивной инфраструктуры для жителей Камышлова. Площадь двухэтажного здания ФОК по проекту составит порядка 2,2 тысяч квадратных метров, а его пропускная способность – 60 человек.

На первом этаже разместится универсальный зал для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу, а также медицинский кабинет, раздевалки для спортсменов с душевыми и санузлами, в том числе оборудованными для маломобильных групп населения. На втором этаже запроектированы тренажерный зал и зал общей физической подготовки, инвентарные помещения, административные кабинеты, комната отдыха персонала и гардеробные для тренеров.

"Проект успешно прошел все необходимые этапы согласования: 23 декабря 2025 года получено положительное заключение государственной экспертизы, в тот же день начались подготовительные работы на стройплощадке. Разрешение на строительство получено 16 января 2026 года. Сейчас на площадке завершаются работы по устройству фундаментов и их гидроизоляции, в ближайшее время стартует монтаж металлокаркаса. Окончание строительства по контракту запланировано на июнь 2027 года", - рассказала руководитель проектов строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Анна Виноградова.

Строительство инфраструктурных объектов в рамках госконтрактов занимает порядка 40% в портфеле "Атома". Холдинг проектирует и строит в муниципалитетах Свердловской области школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты. В прошлом году подобный физкультурно-оздоровительный комплекс холдинг построил в Богдановиче, а в ПГТ Пышма – возвел новую школу.