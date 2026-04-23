Тайны реальных дел: каждый четвертый россиянин полюбил жанр тру-крайм

Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, что жанром тру-крайм интересуется примерно четверть россиян. Исследователи отмечают, что пока популярность таких историй в стране остается умеренной. Только 35% опрошенных хорошо знают или хотя бы слышали об этом направлении. При этом лишь 25% граждан действительно смотрят видео, слушают подкасты или читают книги о реальных преступлениях и работе следователей, пишет "КП".

Самым популярным форматом среди любителей криминальных историй стали видеоролики на различных интернет-платформах. Их выбирают 42% поклонников жанра. Несмотря на то что большая часть населения пока не проявляет интереса к подобному контенту, тру-крайм уже собрал постоянную аудиторию, которая предпочитает изучать детали настоящих уголовных дел с помощью современных стриминговых сервисов и видеохостингов.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян (83%) одобряют идею подтверждения возраста в соцсетях и запрет на показ детям вредного контента, следует из данных ВЦИОМ. При этом 63% опрошенных уверены, что за безопасность ребенка в сети должны отвечать прежде всего родители, а не государство или IT-компании.