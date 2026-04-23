В Березниках с родителей школьника, оскорбившего учителя, взыскана компенсация

В Березниках девятиклассник и его родители выплатят компенсацию учителю химии за оскорбление по национальному признаку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Ученик опоздал на урок, в результате учитель сделала ему замечание и попросила выйти из класса и зайти снова, спросив разрешения. Ученик показал учителю неприличный жест и ушел. Через некоторое время подросток вернулся, но учитель не разрешила войти в класс. Обозленный ученик в присутствии одноклассников оскорбил педагога по национальному признаку и нецензурно выругался в ее адрес.

Женщина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, взыскании компенсации за моральный вред.

Установив, что высказанные учеником в адрес учителя оскорбления в неприличной форме унизили честь и достоинство женщины, суд принял решение о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей.В случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов компенсация морального вреда подлежит взысканию с его родителей.