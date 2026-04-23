Траты на репетиторов для старшеклассников почти удвоились за пять лет

Репетиторов нанимают треть родителей учеников 7-8 классов, 50% девятиклассников и 55% старшеклассников. Такие данные опубликовал портал SuperJob.

В 7-8 классах средние расходы на репетиторов составляют 4300 рублей в неделю, в 9 классе - 5100 рублей, в 10-11 классах - 6300 рублей. Последняя цифра почти удвоилась за пять лет. В том числе каждая четвертая семья старшеклассника тратит на репетиторов более 10 тыс. рублей еженедельно. Наиболее востребованные предметы в старших классах - математика и русский язык, по ним сдаются обязательные ЕГЭ.

Писатель и публицист Анастасия Миронова считает, что репетиторов в России вполне можно запретить, поскольку они не столько преподают предметы, сколько тренируют на сдачу ЕГЭ. То есть отрабатывается навык, который больше нигде в жизни не нужен. А в результате в вузы поступают не самые умные и способные, а те, кто лучше натаскан репетиторами. И такие студенты не могут стать специалистами.

Несоответствие знаний выпускников высоким баллам на ЕГЭ признал недавно помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. Он указал, что нет инженерных кадров для морской отрасли и ВМФ. По цифрам все хорошо, а на деле - все наоборот. О натаскивании выпускников на сдачу ЕГЭ говорил и ректор МГУ Виктор Садовничий.