Губернатор Югры: 2025 год стал знаковым для нашего региона

Губернатор Югры Руслан Кухарук отчитался о работе правительства округа в 2025 г. Политик затронул различные темы – от экономики и социальной сферы до поддержки участников специально военной операции и важности рождения детей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Отчёт губернатора стал главным вопросом 56 заседания думы Югры, которое прошло сегодня, 23 апреля, в Ханты-Мансийске. Руслан Кухарук отметил, что 2025 г. стал знаковым для региона.

"Он был ознаменован юбилейными датами, которые напомнили нам о событиях, положивших начало стремительному развитию Югры и превративших её в один из главных топливно‑энергетических центров страны. Ключевым событием года стало празднование 80‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Руслан Кухарук.

По мнению губернатора, вызовы нового времени особенно остро влияют на базовую для экономики региона и всей страны нефтяную отрасль.

"Отрасль справилась с этими вызовами. Наши нефтяники в очередной раз проявили ответственность перед страной, обеспечив добычу в соответствии с регулируемым сокращением физических объемов по соглашению ОПЕК+, которое составило менее 1%. Мы сохраняем долю в российской добыче на уровне 40%. Также сохранили эксплуатационное бурение на уровне 60% от объема бурения в России", - сказал Руслан Кухарук.

Губернатор полагает, что устойчивость экономики и успешная реализация масштабных инвестиционных проектов напрямую зависят от главного ресурса – людей, их занятости и благосостояния. В 2025 г. численность занятых в экономике составила 1 млн 90 тыс. человек. Уровень безработицы – 0,21%, это почти в два раза ниже общероссийского показателя. Сохраняется высокая потребность работодателей в кадрах – более 16 тыс. свободных рабочих мест.

"Отвечая на вопрос депутатов о нехватке кадров, особенно в сельской местности, отмечу, что правительство Югры реализует комплекс мер по поддержке занятости населения. Мы формируем прогноз потребности экономики в кадрах, и на его основе выстраиваем систему подготовки специалистов: через профориентацию школьников, увеличение бюджетных мест в колледжах и вузах, целевое обучение и карьерную маршрутизацию выпускников", - сказал Руслан Кухарук.

Рост доходов населения и диверсификация экономики также способствуют развитию малого и среднего бизнеса. Это дает региону дополнительную устойчивость, а людям – широкие возможности для самореализации. Малый и средний бизнес демонстрирует уверенный рост: в регионе насчитывается 65 тыс. 248 субъектов малого и среднего предпринимательства, где работают 277 тыс. 403 сотрудника, то есть более четверти от общего числа занятых в экономике. Оборот сектора достиг 683 млрд руб., а вклад малых и средних предпринимателей в налоговые доходы региона в 2025 г. превысил 40 млрд руб.

"Даже в непростых условиях наша бюджетная система остается устойчивой", - сказал Руслан Кухарук.

Отдельно губернатор Югры высказался о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

"В 2025 г. социальным сопровождением и мерами социальной поддержки охвачены 54 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей. На эти цели было выделено более 33 млрд руб. Дополнительно к федеральным мы предоставляем 36 региональных мер поддержки", - сказал Руслан Кухарук.

Благодаря региональным мерам поддержки в 2025 г. 966 семей участников специальной военной операции улучшили свои жилищные условия.

"По итогам 2025 г. Югра заняла лидирующую позицию в стране по оценке государственного фонда "Защитники Отечества" по трудоустройству ветеранов боевых действий: трудоустроены 88% вернувшихся бойцов. Для них и членов их семей в государственных учреждениях зарезервированы 1 тыс. 878 рабочих мест", - сказал Руслан Кухарук.

Ещё одна базовая для округа задача – поддержка многодетных семей. За последнее десятилетие их количество в Югре выросло в два с лишним раза. За 2025 г. количество многодетных семей выросло на 1 тыс. 608. В ушедшем году проиндексирован Югорский семейный капитал, практически втрое выросла сумма компенсации расходов на проезд детей к месту отдыха и оздоровления. Приняты другие схожие решения.

"Мы в свою очередь продолжим работать над тем, чтобы каждая семья чувствовала заботу и внимание со стороны региона, - сказал Руслан Кухарук.

Губернатор уверен, что 2025 г. округ прожил достойно. Власти выполнили свои обязательства перед страной, развивали округ, реализовали все социальные гарантии, были рядом с нашими защитниками Отечества.

"Благодарю вас, уважаемые депутаты, муниципальные команды, югорский бизнес, всех жителей Югры за сплоченную работу, за проявленное единство, которое нам понадобится и в этом ответственном для страны и региона году. Перед нами стоят серьезные задачи, требующие дальнейшей консолидации усилий. Уверен, вместе мы сделаем 2026-ой годом созидания и развития", - сказал Руслан Кухарук.