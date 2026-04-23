МТС перечислила в бюджет 634 млн рублей за повышение тарифов

Компания МТС после рассмотрения дела о необоснованном повышении тарифов перечислила в бюджет 634 млн рублей. Об этом сообщил глава ФАС России Максим Шаскольский, пишет ТАСС.

Помимо этого, оператор связи вернул тарифы на прежний уровень, добавил он.

В ноябре 2025 года сообщалось, что оператор обязался исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы после спора о росте цен в 2024 году. МТС обязался перечислить в бюджет незаконно полученный доход, проинвестировать 2,4 млрд руб. в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1 тыс. человек и вернуть тарифы к уровню апреля-мая 2024 года.