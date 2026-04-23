Учеба в России: Киргизия претендует на расширение студенческих квот

Киргизия попросила Россию выделить еще 300 дополнительных грантовых мест для обучения своих граждан. Министр науки и образования республики Гульзат Исаматова рассказала РИА Новости, что в этом году российская сторона уже предоставила более 700 мест в ведущих университетах. Однако после визита делегации парламента Киргизии в Москву власти решили запросить дополнительные квоты. Министр поделилась этой информацией на международном форуме в столице.

По словам Исаматовой, молодежь Киргизии проявляет огромный интерес к образованию на русском языке. Она отметила, что в евразийском регионе русский язык помогает не только общаться и обмениваться культурой, но и вместе работать над научными и техническими проектами. Министр считает, что знание языка дает студентам возможность быстрее влиться в современную научную среду.

Сейчас более 85% государственных вузов Киргизии активно работают с российскими партнерами. Университеты двух стран уже создали совместные объединения в сфере медицины, сельского хозяйства и технических наук. В республике каждый год проводят дни русского языка и культуры, что лишний раз доказывает желание студентов поступать именно в российские институты. Такая активная работа помогает укреплять связи между молодежью двух государств.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2032 году российской экономике потребуется 4,5 млн высококвалифицированных специалистов. Чтобы закрыть этот дефицит, правительство вместе с бизнесом планирует обновить образовательные стандарты и внедрить гибкие форматы обучения.