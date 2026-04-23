Лукашенко: У Белоруссии есть лазер, сжигающий беспилотники с расстояния 2 км

Президент Белоруссии заявил о новой разработке военных – лазерном оружии, способном с расстояния двух километров "сжигать" беспилотники.

"Ни одна страна не может бороться стопроцентно с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигают беспилотник", - сказал Лукашенко во время посещения минского клуба ДОСААФ.

В марте 2026 года Лукашенко сообщил, что в результате падения украинского дрона на территории Белоруссии получил ранения один человек.