AZAL увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) увеличивает количество рейсов из Екатеринбурга в Баку с трех до четырех в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".

На сегодняшний день национальный авиаперевозчик республики Азербайджан летает в Баку по понедельникам, средам и пятницам, а с 13 июня рейсы будут осуществляться и по субботам.

Напомним, что в столицу Азербайджана пассажиры могут также добраться на самолетах базовых перевозчиков "Кольцово" – авиакомпаний "Уральских авиалиний" и Red Wings.