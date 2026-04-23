Суд открыл ТЦ "Калейдоскоп" для жителей Лесного

Городской суд ЗАТО Лесной отменил обеспечительные меры относительно местного ТЦ "Калейдоскоп". Ранее торговый центр временно закрыли для посетителей из-за нарушения противопожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ответчиками выступали собственники торгового комплекса – ИП Некрасов А.П., ИП Журавлев С.А., ИП Ивасенко, Коренюгин Д.С., а также ООО "Торговая компания "Атлас".

Накануне истец отказался от требований запрета деятельности ТЦ, поскольку после введения ограничительных мер Торговая компания "Атлас" оперативно устранила все дефекты и ТЦ снова стал безопасен для посещения.