В Хабаровском крае пропали пятеро рыбаков

В Хабаровском крае пропала группа рыбаков, спасатели выехали на их поиски. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, пять человек на автомобиле 18 апреля уехали из Хабаровска. Предположительно, рыбачить они собирались в районе реки Катен. По данным МЧС, телефонной связи с рыбаками в настоящее время нет.

Сегодня в район имени Лазо на автомобиле повышенной проходимости выехали шестеро спасателей с необходимым снаряжением.

Ранее три туриста погибли от переохлаждения на горе Мунку-Сардык в Бурятии. По предварительным данным, во время спуска туристов резко ухудшились погодные условия, также известно, что у троих участников группы возникли проблемы со снаряжением. Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержаны трое подозреваемых.