23 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор назвал причину массового заболевания в екатеринбургской гимназии №116

Роспотребнадзор установил причину массового заболевания учащихся первого и второго классов гимназии №116 Екатеринбурга. Сейчас проводится эпидрасследование.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, дети заболели острой кишечной инфекцией. У 22 заболевших был выявлен возбудитель инфекции – Salmonella spp. А при обследовании пищеблока санврачи обнаружили нарушения требований к обработке сырья, инвентаря и приготовлению блюд.

На основании материалов Роспотребнадзора Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность пищеблока ООО "Аппетит" на 30 суток. Классы гимназии №116, где были случаи заболевания, переведены на дистанционный режим. В надзорном ведомстве отметили, что держат ситуацию на контроле.

Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (фото 2010 года)(2024)|Фото: Накануне.RU

В департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на Минздрав региона сообщили, что ученики гимназии, у которых была выявлена инфекция, находятся в удовлетворительном состоянии. 22 ученика находятся под наблюдением врачей, из них пятеро – на стационарном лечении. Еще пять человек уже выписаны с выздоровлением.

Учебный процесс в самой гимназии не остановлен. До понедельника, 27 апреля, она переведена на 4-часовой режим обучения, который не предполагает питания. Пробы, отобранные на пищеблоке для лабораторных исследований, сейчас находятся в работе.

Напомним, что свою проверку проводит прокуратура, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

