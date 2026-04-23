Сергей Кравчук напомнил хабаровчанам, что участие во всероссийском голосовании - реальная помощь в будущем благоустройстве городских локаций

Хабаровчане принимают участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства.

Напомним, какая общественная территория станет победителем, и где именно начнутся работы по реконструкции в 2027 году в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», теперь зависит от самих жителей города.

«Каждый год наши скверы преображаются благодаря поддержке Президента и вашей активной позиции. Это не просто выбор очередного объекта благоустройства, это инвестиция в будущее нашего города, в создание пространств, которые будут радовать нас и наших детей. За последние годы благодаря вашему участию мы уже обновили несколько знаковых мест Хабаровска. Теперь нам предстоит решить, какой объект получит новую жизнь в 2027 году. Это возможность продолжить добрые традиции заботы о городе, передать нашим детям благоустроенное, современное и уютное пространство для отдыха и общения», - сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, участвовать в голосовании могут граждане страны, достигшие 14 лет. Голосование стартовало 21 апреля и продлится вплоть до 12 июня.

В списке для голосования 10 территорий: Это сквер по улице Тихоокеанской – улице Шелеста у стелы Кировского района; сквер по улице Мирной (в районе улицы Мирной, 12); сквер по улице Лермонтова - переулку Батарейному у памятника «Танк Т-34»; парк «Динамо» - центральная аллея; сквер по улице Санаторной; сквер по улице Волочаевской - улице Блюхера; площадь имени Максима Горького (пересечение улиц Жуковского - Энтузиастов); сквер по улице Карла Маркса (в районе поворота на улицу Краснодарскую); пешеходная улица от ТЦ «НК-Сити» до спортивно-зрелищного центра «Платинум Арена»; сквер по улице Краснореченской (в районе ул. Краснореченской, 14, 16, 18).