На "Вредные советы" в Следственный комитет пожаловалась депутат Госдумы Мария Бутина

23 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России
Фото: vk.com/butina_maria

На "Вредные советы" в Следственный комитет пожаловалась депутат Госдумы Мария Бутина

Следственный комитет России начал проверку детских книг писателя Григория Остера после доклада депутата Госдумы Марии Бутиной ("Единая Россия"). Бутина подняла тему "непедагогичности" стихов Остера на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, пишет "Коммерсант". Также сама Бутина на своей верифицированной в РКН странице во "ВКонтакте" подтверждает, что инициировала разговор на эту тему.   

В докладе 37-летней Бутиной говорится, что творчество Остера "разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания".  Мария Бутина назвала "легитимизацией жестокости" самую известную книгу Григория Остера "Вредные советы" — сборник юмористических стихов с наставлениями от противного. В депутатской презентации приведен пример такой "жестокости" — стишок "Бейте палками лягушек. Это очень интересно. / Отрывайте крылья мухам, пусть побегают пешком. / Тренируйтесь ежедневно, и наступит день счастливый / Вас в какое-нибудь царство примут Главным палачом".

В конце выступления Мария Бутина предложила изъять книги Григория Остера из свободного доступа, провести "внеплановую проверку" творчества писателя и направить ее результаты в Министерство просвещения и Роскомнадзор.

Теги: мария бутина, григорий остер, следственный комитет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети