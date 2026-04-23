На "Вредные советы" в Следственный комитет пожаловалась депутат Госдумы Мария Бутина

Следственный комитет России начал проверку детских книг писателя Григория Остера после доклада депутата Госдумы Марии Бутиной ("Единая Россия"). Бутина подняла тему "непедагогичности" стихов Остера на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов, пишет "Коммерсант". Также сама Бутина на своей верифицированной в РКН странице во "ВКонтакте" подтверждает, что инициировала разговор на эту тему.

В докладе 37-летней Бутиной говорится, что творчество Остера "разрушает нравственный фундамент ребенка под видом юмора и воспитания". Мария Бутина назвала "легитимизацией жестокости" самую известную книгу Григория Остера "Вредные советы" — сборник юмористических стихов с наставлениями от противного. В депутатской презентации приведен пример такой "жестокости" — стишок "Бейте палками лягушек. Это очень интересно. / Отрывайте крылья мухам, пусть побегают пешком. / Тренируйтесь ежедневно, и наступит день счастливый / Вас в какое-нибудь царство примут Главным палачом".

В конце выступления Мария Бутина предложила изъять книги Григория Остера из свободного доступа, провести "внеплановую проверку" творчества писателя и направить ее результаты в Министерство просвещения и Роскомнадзор.