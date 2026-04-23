Нейросети озвучат поезда: в Московском метро обновили объявления

В поездах на Замоскворецкой линии метро начали звучать аудиосообщения, которые создала нейросеть. Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что пока такие записи используют в трех составах, но к концу июня инновация появится во всех поездах на этой ветке. Ранее город уже запустил нейроголос на Сокольнической линии и в первом беспилотном трамвае. В будущем власти планируют использовать эту технологию и на других маршрутах городского транспорта, сообщает РИА Новости.

Сотрудники метрополитена подготовили 122 записи с помощью сервиса синтеза речи. Теперь цифровой голос называет все 24 станции "зеленой" ветки и рассказывает о 18 пересадках на метро, МЦК и МЦД. Также пассажиры услышат информацию о выходах к Речным вокзалам, автостанциям и поездам до аэропортов. Кроме того, нейросеть записала напоминания о правилах безопасности и вежливом поведении в вагонах.

Использование искусственного интеллекта дает важное преимущество: теперь объявления во всем транспорте звучат в одной тональности привычным голосом. Если в метро откроют новую станцию или изменят маршрут, специалисты смогут быстро обновить информацию без помощи дикторов. При этом профессиональные актеры продолжат записывать сообщения о плановых изменениях и работать над специальными проектами метро.