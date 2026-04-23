Мэр Хабаровска: Тезисы президента, озвученные на форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», станут вектором нашей работы

Президент страны Владимир Путин принял участие в форуме .

Главное событие для муниципальных служащих страны - форум «Малая Родина - сила России», на котором выступил президент, прошло в Подмосковье и было приурочено к профессиональному празднику - Дню местного самоуправления.

«Мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого самостоятельного развития. Управленцы всех уровней — по сути, единая команда, и вы, представители муниципальных органов власти, ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России», - сказал Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия.

Вместе с сотнями коллег со всей России, среди которых главы больших городов и руководители сельских поселений, в форуме «Малая Родина - сила России» принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Одним из ключевых моментов форума стало вручение Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что тезисы Президента станут ключевым вектором развития краевой столицы на ближайшие годы.

«Президент России Владимир Владимирович Путин очень точно определил нашу роль: муниципальная власть - это лицо всей системы публичной власти. Для жителей именно мы являемся теми, к кому они приходят со своими проблемами и чаяниями в первую очередь. Это огромная ответственность. В Хабаровске мы строим работу так, чтобы каждый житель чувствовал опору и видел реальные изменения к лучшему. Особо значимым считаю призыв Президента активнее привлекать к муниципальному управлению ветеранов СВО. Это люди с исключительным чувством долга и патриотизма, и их опыт, безусловно, необходим Хабаровску для реализации важнейших социальных и общественных проектов», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.