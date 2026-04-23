Мэр Хабаровска: Тезисы президента, озвученные на форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», станут вектором нашей работы

23 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска: Тезисы президента, озвученные на форуме «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ», станут вектором нашей работы

Президент страны Владимир Путин принял участие в форуме .

Главное событие для муниципальных служащих страны - форум «Малая Родина - сила России», на котором выступил президент, прошло в Подмосковье и было приурочено к профессиональному празднику - Дню местного самоуправления.

«Мы работаем ради укрепления суверенитета и безопасности страны, ее устойчивого самостоятельного развития. Управленцы всех уровней — по сути, единая команда, и вы, представители муниципальных органов власти, ее основа. Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России», - сказал Президент России Владимир Путин в ходе мероприятия.

(2026)|Фото: форуммалаяродина.рф

Вместе с сотнями коллег со всей России, среди которых главы больших городов и руководители сельских поселений, в форуме «Малая Родина - сила России» принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Одним из ключевых моментов форума стало вручение Всероссийской муниципальной премии «Служение». 

(2026)|Фото: kremlin.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что тезисы Президента станут ключевым вектором развития краевой столицы на ближайшие годы.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Президент России Владимир Владимирович Путин очень точно определил нашу роль: муниципальная власть - это лицо всей системы публичной власти. Для жителей именно мы являемся теми, к кому они приходят со своими проблемами и чаяниями в первую очередь. Это огромная ответственность. В Хабаровске мы строим работу так, чтобы каждый житель чувствовал опору и видел реальные изменения к лучшему. Особо значимым считаю призыв Президента активнее привлекать к муниципальному управлению ветеранов СВО. Это люди с исключительным чувством долга и патриотизма, и их опыт, безусловно, необходим Хабаровску для реализации важнейших социальных и общественных проектов», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

 

