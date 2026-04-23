В Пермском крае юноша обвиняется в поджоге трансформаторной подстанции и склонении знакомых к терроризму

Следственными органами СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, сообщили Накануне.RU в ведомстве. Он обвиняется в двух эпизодах террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и склонении знакомых к террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

По данным следствия, в одном из мессенджеров с обвиняемым связался неизвестный, предложивший совершить противоправные действия за деньги. 4 и 5 марта 2025 года, будучи несовершеннолетним, фигурант с помощью горючей смеси поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском городском округе. В результате около 50 домов в садоводческом кооперативе остались без энергоснабжения, которое вскоре восстановили.

Кроме того, с декабря 2024 по март 2025 года обвиняемый создал канал в мессенджере, куда пригласил троих знакомых, и склонял их к совершению преступлений террористической направленности, описывая способы и обещая вознаграждение. Преступления выявлены оперативниками МВД по Пермскому краю.

В ходе расследования проведены осмотры, допросы, пожарно-техническая и генотипоскопическая экспертизы. Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Следственный комитет напоминает: за террористические действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.