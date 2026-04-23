Миллионная экономия: «Ростелеком» в Свердловской области запускает специальное приложение для управления доставкой еды

«Ростелеком» представил на рынке Свердловской области приложение для управления доставкой еды из ресторанов и кафе. Решение позволяет этому сегменту бизнеса получить независимость от популярных онлайн-агрегаторов.

По мнению экспертов, эра цифровых сервисов увеличила спрос на дистрибуцию еды, но тенденция обернулась для заведений сокращением количества клиентов в залах и существенными комиссионными сборами. По разным данным, платформы-посредники удерживают до 35 % выручки ресторанов и кафе, полученной от доставки.

Новое приложение дает владельцам бизнеса полный контроль логистических процессов и ценообразования. Интегрированная система лояльности «Ростелекома» позволяет выстраивать персонализированное взаимодействие с клиентами — предлагать скидки, отслеживать предпочтения постоянных гостей и даже возвращать их в офлайн-формат. Главное преимущество — прямая коммуникация с аудиторией без фирм-агрегаторов.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Цифровые технологии играют ключевую роль в трансформации бизнеса, особенно в сфере общественного питания. Наше решение принципиально отличается от того, что предлагают другие операторы. Мы даем готовый сервис, с помощью которого клиент напрямую делает заказ, выбирает доставку и проводит оплату. Это позволяет ресторанам автоматизировать процедуру, сократить издержки на персонал и выстроить долгосрочные отношения с клиентами с прицелом на дальнейшее увеличение прибыли до 20 %. Мы с командой стремимся предложить инструменты, которые реально помогают бизнесу стать более устойчивым и конкурентоспособным в современных условиях».

Благодаря приложению «Ростелекома», переход на собственную доставку гарантирует полную прозрачность обработки информации для владельцев бизнеса и комфорт для конечных потребителей.