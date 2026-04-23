Масштабный проект по развитию малой авиации запускают в Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов на своих страницах в соцсетях сообщил, что, помимо регулярных рейсов, Киров с различными городами страны в 2026-2027 годах соединит малая авиация.

"Самолеты и вертолеты разного класса смогут летать в 19 регионов страны в Приволжском, Севере-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном, Южном федеральных округах, – отметил Александр Соколов. – Проект по строительству авиационного хаба на базе аэропорта Победилово одобрил наш инвестиционный комитет".

Глава Кировской области отметил, что запуск авиационного хаба позволит повысить деловую активность региона, соответственно, Кировская область получит дополнительный толчок в развитии туризма и улучшит привлекательность для инвесторов.

"Для предпринимателей это повышение конкурентоспособности на внешних рынках за счет доступной логистики и мобильности. Здесь же станет возможным обучение и повышение квалификации пилотов малой авиации", – сказал Александр Соколов.

Развитие аэродромной инфраструктуры для бортов малой авиации также послужит улучшению качества предоставления авиационных услуг в сферах медицины, охраны лесов и сельского хозяйства. И это, в свою очередь, улучшит инвестиционную привлекательность региона.