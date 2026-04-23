Свердловчан пытаются обмануть фейком о создании "Уралнета"

В сети распространяется недостоверная информация о создании суверенного уральского интернета под названием "Уралнет". Правительство Свердловской области предупреждает местных жителей о фейке и просят не доверять сомнительным источникам.

"Приказ № 151-П-03" якобы от министерства цифрового развития и связи региона рассылается с почтового адреса digitalmidural@gmail.com. В нем сказано, что доступ в интернет будет прекращен, а вместо него введут вымышленную сеть "Уралнет". Аналогичное сообщение распространяется с фейкового аккаунта министерства в мессенджерах.

"Органы власти Свердловской области никогда не используют зарубежные бесплатные почтовые сервисы. Вся официальная корреспонденция идет только с доменов @egov66.ru или @gov66.ru", - добавили в департаменте информполитики региона.

Напомним, что ссылки или файлы в письмах могут содержать IP-логгеры. При их открытии злоумышленники получают доступ к данным о вашем устройстве, его местоположении и сетевых параметрах. Эта информация может использоваться в том числе для подготовки других мошеннических операций или кражи персональных данных.