На Урале сошли с рельсов вагоны с лесом

В Свердловской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось рано утром 23 апреля на подъездных путях необщего пользования ООО "Тура-Лес" в городе Верхняя Тура. Там произошел сход двух вагонов с лесом без опрокидывания.

В результате этого происшествия никто не пострадал. Задержек в движении поездов не допущено. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Выясняются причины произошедшего.