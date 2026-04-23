Общество В России
Фото: www.instagram.com/_m_simonyan_/ (Instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

Маргариту Симоньян задним числом включили в число номинантов на премию "Большая книга"

Книга журналистки Маргариты Симоньян "В начале было Слово – в конце будет Цифра" задним числом появилась в лонг-листе литературной премии "Большая книга" – уже после публичного и официального объявления состава претендентов, на это обратил внимание "Коммерсант".

Книгу Симоньян включили в номинацию "Художественная литература".

Ранее пресс-служба премии разослала в СМИ релиз с именами претендентов, также список появился на официальном сайте "Большой книги", в нем было 39 произведений, теперь же их 40.

Организаторы премии не прокомментировали внесение еще одного номинанта после объявления лонг-листа.  

"Большая книга" — российская национальная литературная премия за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Она была учреждена в 2005 году некоммерческим партнёрством "Центр поддержки отечественной словесности". С 2025 года премия присуждается ежегодно в двух номинациях — "Художественная проза" и "Нон‑фикшн", победитель в каждой получает 3 млн рублей. Среди лауреатов прошлых лет — Гузель Яхина, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая (внесена в реестр иноагентов Минюста) и другие известные авторы.

Теги: маргарита симоньян, большая книга, премия, литература


