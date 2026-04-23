Обыски прошли в Минприроды Дагестана после наводнения

Обыски прошли в Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза по уголовному делу о строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки.

Изъяты документы и предметы, важные для следствия, сообщает Следственный комитет России.

Напомним, после масштабного наводнения в республике возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, с 2009 год по март 2026 года чиновники из администрации Махачкалы и других органов оформили права собственности физлиц на земельные участки, которые находятся в границах водоохранной зоны и русла реки, где строительство запрещено.

Также, по версии следствия, чиновники выдавали разрешение на строительство многоквартирных домов, которые после признали недействительным. При этом после решения суда их не сносили. На этих земельных участках проводили засыпку русла реки, что мешало проводить очистку и обеспечивать свободное течение рек. В итоге незаконные постройки снесло разрушительным наводнением.

Напомним, в конце марта и начале апреля на Дагестан обрушились сильные ливни, они привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества.

5 апреля на улице Айвазовского в Махачкале из-за подмыва грунта произошло обрушение трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Отмечалось, что проблемы с подтоплениями в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил выяснить, кто выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в русле реки в Махачкале, попавших под угрозу обрушения при подтоплениях.