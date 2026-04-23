Дача, подработка и ремонт: как россияне проведут майские праздники

Почти каждый четвертый россиянин собирается провести майские выходные на огороде. Опрос сервиса "Работа.ру" показал, что 23% участников посвятят время посадкам, а еще 19% просто отдохнут на даче. Многие рассматривают эти дни как шанс пополнить бюджет: 17% опрошенных хотят найти подработку. Поехать на шашлыки планируют 14% граждан, а 12% решили заняться своим здоровьем. Примерно по 10% респондентов навестят родственников, начнут ремонт в квартире или пойдут в кино и театры.

Путешествия в другие города или поездки на машине выбрали только 7% участников исследования. При этом треть опрошенных не строит никаких планов и собирается просто отдохнуть дома. Еще 23% россиян в эти дни будут работать, а 12% выбрали другие способы провести время. Аналитики провели этот опрос в марте 2026 года, в нем приняли участие более 3,2 тысячи человек со всей страны.

Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук призвал жителей, студентов и бизнес выйти 25 апреля на Всероссийский субботник, чтобы подготовить город к майским праздникам. В масштабной уборке задействуют более 100 единиц техники и тысячи сотрудников предприятий, которым предстоит привести в порядок парки, дворы и газоны, а также ликвидировать стихийные свалки.