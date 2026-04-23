Поставки нефти по "Дружбе" в Словакию восстановлены спустя три месяца

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию восстановлены после трехмесячной остановки. Они идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

Уточняется, что сырье стало поступать в страну в ночь на четверг, передает ТАСС.

22 апреля стало известно, что Украина возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Европу. Ранее Киев заявил, что ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода завершены.

Украина уведомила Словакию о начале работ в Белоруссии по наращиванию давления в трубопроводе, что необходимо для возобновления прокачки нефти, остановленной в конце января. Также о возобновлении поставок российской нефти Украина уведомила венгерскую нефтяную группу MOL.