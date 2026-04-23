Спортсмены клуба Игоря Алтушкина получили государственные награды в Кремле

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с сильнейшими представителями бокса и смешанных единоборств, в ходе которой состоялась церемония награждения. Государственными наградами были отмечены четыре спортсмена Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, спортсмен клуба "Архангел Михаил", действующий чемпион UFC Петр Ян получил из рук Владимира Путина медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Боксеры промоутерской компании RCC Boxing, созданной РМК, Всеволод Шумков, Джамбулат Бижамов и Шарабутдин Атаев также были отмечены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Все трое внесли существенный вклад в успехи сборной России на чемпионате мира по боксу 2025 года в Дубае, завоевав три золотые медали. Российская сборная привезла с этого турнира рекордные семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль.

"Искренне рад поздравить всех присутствующих с успехом. Ваши выступления и результаты – это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте, прочных и незыблемых позиций, несмотря на все нечистоплотные попытки их ослабить", - отметил президент РФ.