Верховный суд оправдал подростка, укравшего товары из магазина

Верховный суд РФ, рассмотрев дело о краже несовершеннолетней девушкой товаров из магазина на сумму 5 674 рубля, постановил закрыть уголовное дело из-за его малозначительности.

ВС напомнил, что деяние должно представлять достаточную общественную опасность. А малозначительное деяние, не причиняющее существенного вреда, не является преступлением. Суды же не обсуждали малозначительность кражи. Учитывая небольшой размер ущерба, его возмещение, отсутствие негативных последствий для магазина, а также положительные характеристики девушки, ВС пришел к выводу, что ее действия не обладают достаточной общественной опасностью и их вообще нельзя считать преступлением.

В итоге обвинительный приговор отменен, а дело прекращено за отсутствием состава преступления ввиду малозначительности.

Ранее председатель ВС РФ Игорь Краснов говорил, что сохраняется тенденция на гуманизацию уголовного правосудия. В феврале об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, не стоит лишать людей свободы за небольшие преступления. В 2025 год только лишь 26% подсудимых приговорили к реальным срокам, 71% получили альтернативные виды наказания (штрафы и пр.).