В Югре с трёх до пяти выросло количество партийных "паровозов"

Депутаты думы Югры увеличили количество кандидатов в депутаты думы Югры, включаемых в общерегиональную часть списка кандидатов.

Количество увеличено с трёх до пяти. По мнению вице-спикера думы Югры Натальи Западновой, поправки позволят увеличить узнаваемость партий. Люди будут больше знать о партиях, их идеях, что позволит избирателям сделать более взвешенный выбор. Депутаты утвердили изменения.

Стоит отметить, что часто бывает так, что тот или иной известный партиец, попадая в начало списка, потом отказывается от мандата в пользу другого человека. Таких людей называют "паровозами".