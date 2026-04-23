На предприятии в Нижнем Новгороде в результате атаки БПЛА поврежден объект

На территории одного из предприятий Нижнего Новгорода зафиксированы повреждения в результате атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, минувшей ночью над промышленной зоной Кстовского района отражена атака 11 беспилотников.

"В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий", - написал Никитин в Telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет.

В аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА.