23 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика В России
Фото: Накануне.RU

Не так поняли: в КПРФ объяснили, с какой революцией Зюганов сравнил текущую ситуацию в стране

СМИ и общественность неправильно интерпретировали слова лидера КПРФ о возможных революционных событиях в стране предстоящей осенью, если не будет изменена текущая политика, заявили в партии.

На пленарном заседании Госдумы Геннадий Зюганов выступил с такими словами: "Если вы срочно не примете меры – финансово-экономические и другие, то по осени нас ждет то, что случилось в 1917 г.". Большинство восприняло это как намек на октябрьскую революцию, но в КПРФ пояснили, что Зюганов говорил о февральской революции 1917-го года. На сайте партии даже внесли изменения в стенограмму выступления – чтобы пояснить ситуацию: "Если не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го".

"СМИ очень любят обрезать и корректировать. <...> Так делают любители хайпа. <...> Иностранные агенты очень активно перефразируют [Зюганова]", - цитируют "Ведомости" пресс-секретаря КПРФ Александр Ющенко.

Теги: кпрф, геннадий зюганов, революция


