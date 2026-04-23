В Новом Уренгое подросток пытался пронести в школу нож

В Новом Уренгое 13-летний подросток пытался пронести нож в школу, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 20 апреля. Остановить юношу смогли благодаря металлоискателям - они сработали и охрана остановила подростка. Инцидент предотвращен без каких-либо последствий и пострадавших. Тем не менне, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Следователями выясняются мотивы поведения несовершеннолетнего и обстоятельства нахождения при нем ножа. Кроме того, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям администрации учебного заведения.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в аппарате следственного управления.