23 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Фото: kremlin.ru

Спортсмены клуба Игоря Алтушкина получили государственные награды в Кремле

Накануне президент России провел встречу с сильнейшими представителями бокса и смешанных единоборств, в рамках которой состоялась церемония награждения.

Государственными наградами были отмечены четыре спортсмена Русской медной компании.

«Искренне рад поздравить всех присутствующих с успехом. Ваши выступления и результаты – это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте, прочных и незыблемых позиций, несмотря на все нечистоплотные попытки их ослабить», — сказал Президент России перед церемонией.

Боец клуба «Архангел Михаил» и чемпион UFC Петр Ян получил из рук Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Боксеры Всеволод Шумков, Джамбулат Бижамов и Шарабутдин Атаев так же были отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Все трое внесли существенный вклад в успехи сборной России на чемпионате мира по боксу 2025 года в Дубае, завоевав три золотых медали турнира. Всего наша сборная завоевала рекордные 7 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медали.

