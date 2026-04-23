Спортсмены клуба Игоря Алтушкина получили государственные награды в Кремле

Накануне президент России провел встречу с сильнейшими представителями бокса и смешанных единоборств, в рамках которой состоялась церемония награждения.

Государственными наградами были отмечены четыре спортсмена Русской медной компании.

«Искренне рад поздравить всех присутствующих с успехом. Ваши выступления и результаты – это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте, прочных и незыблемых позиций, несмотря на все нечистоплотные попытки их ослабить», — сказал Президент России перед церемонией.

Боец клуба «Архангел Михаил» и чемпион UFC Петр Ян получил из рук Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Боксеры Всеволод Шумков, Джамбулат Бижамов и Шарабутдин Атаев так же были отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Все трое внесли существенный вклад в успехи сборной России на чемпионате мира по боксу 2025 года в Дубае, завоевав три золотых медали турнира. Всего наша сборная завоевала рекордные 7 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медали.