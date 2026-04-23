В Госдуме предложили не отключать приложения для знакомств при сбоях интернета

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким предложила включить приложения для знакомств в "белые списки" ресурсов, которые работают даже при сбоях связи. Она считает, что этот шаг поддержит личную жизнь граждан. Депутат назвала такие сервисы важным социальным инструментом, который помогает людям знакомиться и создавать семьи. По мнению Ким, если ограничивать доступ к этим сайтам, люди лишатся самого простого и массового способа найти пару. Она отметила, что проблема особенно актуальна для жителей больших городов и очень занятых специалистов.

Марина Ким подчеркнула, что государству нужно учитывать в демографической политике изменения в жизни общества. В интервью "РИА Новости" она пояснила, что сегодня многие пары начинают общаться именно в интернете, поэтому такие сервисы пора признать частью инфраструктуры человеческих отношений.

Сейчас в "белые списки" входят государственные порталы, приложения банков, транспортные сервисы, маркетплейсы и некоторые СМИ. Эти ресурсы продолжают работать, даже когда власти ограничивают мобильный интернет. Ранее Минцифры объясняло, что такие списки помогают обеспечивать безопасность во время атак беспилотников.

Ранее глава "Билайна" Сергей Анохин предложил делить абонентов на две группы: проверенным пользователям оставят полный доступ к сети, а для подозрительных введут ограничения в виде «белых списков» разрешенных сайтов. Оператор планирует использовать накопленные данные, чтобы отличать реальных людей от сомнительных аккаунтов, предлагая подтверждать личность для сохранения полноценного доступа к интернету.