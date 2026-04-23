На Урале суд взыскал компенсацию для 102-летней участницы Великой Отечественной, оставшейся зимой без отопления

23 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале суд взыскал компенсацию для 102-летней участницы Великой Отечественной, оставшейся зимой без отопления

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию для 102-летней участницы Великой Отечественной войны, минувшей зимой оставшейся без отопления.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в конце января в Кушве произошла серьезная коммунальная авария, в результате которой часть домов в морозы осталась без отопления. Чтобы не замерзнуть, жители использовали электроприборы для обогрева, несли повышенные расходы на электроэнергию и были вынуждены спать в теплой одежде.

Одной из замерзавших оказалась 102-летняя ветеран Великой Отечественной войны, проживающая на улице Рабочей. В ее квартире отопление отсутствовало восемь дней из-за аварии на котельной "Уральская".

В связи с этим Кушвинский городской суд взыскал с МУП "Теплодом" 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ветерана. Сейчас в производстве суда находится еще несколько исков в защиту пенсионеров, оставшихся без отопления этой зимой.

Напомним, ранее мэр Кушвы обещал сделать жителям перерасчет за отопление из-за аварии на "Уральской".

Теги: отопление, компенсация, ветеран, суд, Кушва


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2026 11:07 Мск Ответственного за отопление Кушвы отправили под стражу за мошенничество на 1,8 миллиона
Ранее 03.02.2026 09:39 Мск Мэр Кушвы пообещал жителям перерасчет за отопление из-за аварии на "Уральской" котельной
Ранее 29.01.2026 20:20 Мск 80% износа. Причиной неисправности "Уральской" котельной в Кушве стала неисполненная концессия
Ранее 29.01.2026 09:35 Мск Свердловские власти следят за ремонтом котельной "Уральская" в Кушве
Ранее 28.01.2026 08:25 Мск В Кушве произошла еще одна коммунальная авария

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети