На Урале суд взыскал компенсацию для 102-летней участницы Великой Отечественной, оставшейся зимой без отопления

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию для 102-летней участницы Великой Отечественной войны, минувшей зимой оставшейся без отопления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в конце января в Кушве произошла серьезная коммунальная авария, в результате которой часть домов в морозы осталась без отопления. Чтобы не замерзнуть, жители использовали электроприборы для обогрева, несли повышенные расходы на электроэнергию и были вынуждены спать в теплой одежде.

Одной из замерзавших оказалась 102-летняя ветеран Великой Отечественной войны, проживающая на улице Рабочей. В ее квартире отопление отсутствовало восемь дней из-за аварии на котельной "Уральская".

В связи с этим Кушвинский городской суд взыскал с МУП "Теплодом" 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ветерана. Сейчас в производстве суда находится еще несколько исков в защиту пенсионеров, оставшихся без отопления этой зимой.

Напомним, ранее мэр Кушвы обещал сделать жителям перерасчет за отопление из-за аварии на "Уральской".