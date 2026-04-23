Шри-Ланка расплатится за российскую нефть юанями

Шри-Ланка намерена расплачиваться за поставки российской нефти юанями, пишет местное издание Daily Mirror со ссылкой на министра энергетики республики Ануру Карунатилаке. Сейчас власти острова продолжают переговоры об условиях будущих поставок, предстоит еще два раунда переговоров перед заключением сделки, передает ТАСС.

Власти Шри-Ланки утверждают, что в стране имеется запас нефти до конца июля.

В марте на острове начался ажиотажный спрос на топливо на фоне энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке. В связи с этим власти Шри-Ланки заявили о начале переговоров с Россией о возможности альтернативных поставок нефти.