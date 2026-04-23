В Приморье предотвратили вербовку 12-летнего школьника спецслужбами Украины

По информации УФСБ, 12-летний подросток купил читы (коды для победы) для онлайн-игры. После этого ему стали приходить сообщения с угрозами о том, что его деньги якобы направлены на поддержку ВСУ. Неизвестные обещали направить информацию в правоохранительные органы, принуждая школьника платить за молчание. Мальчик рассказал все родителям, а они обратились в ФСБ, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что общее число подростков, причастных к терроризму и экстремизму, выросло вдвое за 2025 год. Об этом в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации заявил генеральный прокурор Александр Гуцан. В большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно через интернет.