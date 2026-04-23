Глава Югры отчитался в думе о работе правительства округа в 2025 году

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступил перед депутатами думы округа. Он отчитался о работе правительства автономии за 2025 г.

В докладе говорится, что приоритетами работы окружной власти является сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека; комфортная и безопасная среда для жизни и другие. Отражены в выступлении и ответы на вопросы, поставленные думой.

В частности, прозвучала информация об уровне безработицы (на 31 декабря 2025 г. – 0,21%, что почти вдвое ниже общероссийского показателя), а также об утолении кадрового голода (целевое обучение, выплаты тем, кто переезжает в Югру из других регионов и другие меры). Спикер думы Борис Хохряков высоко оценил отчёт и поблагодарил губернатора и правительство за работу на благо жителей. Депутаты задали губернатору вопросы. Вице-спикер Наталья Западнова спросила о рождаемости и о том, какие планы есть у власти по поводу года молодёжи. Руслан Кухарук признал проблему, сказав, что сейчас люди позже создают семьи и отодвигают рождение детей. Власти разработали различные меры поддержки, чтобы молодые люди создавали семьи.

Коммунисты спросили о диверсификации экономики округа. Губернатор ответил, что поставки углеводородов – основа, и спорить с этим трудно. Руководство округа создаёт условия для диверсификации. Например, поддерживают индустрию творчества. Фракция ЛДПР заявила о неэффективности концессионных соглашений в различных сферах, и губернатор признал, что проблемы есть. Также разговор зашёл о сроках сдачи ж/д-вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе. Глава региона отметил, что не раз был во временном павильоне ж/д-вокзала в Сургуте, и качество оказания услуг действительно страдает. Возведение нового здания вокзала подорожало до 10 млрд руб., и в условиях ценности каждого рубля отказываться от софинансирования отказываться не надо, считает губернатор. Депутаты приняли отчёт.