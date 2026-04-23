ЕС недееспособен - экс-генсек НАТО

ЕС в своем нынешнем состоянии не способен быстро принимать эффективные решения. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Фог Расмуссен.

По его мнению, процедуры принятия решений вырабатывались раньше и неадекватны сложившимся условиям. Фактически подходы ЕС несостоятельны. "Мир буквально горит", а в Европе действует все та же неповоротливая система бесконечных обсуждений и согласований на разных саммитах. От этого пора отказаться и создать быстродействующие структуры, которые будут оперативно принимать решения, призвал экс-генсек НАТО.

Недавно Расмуссен заявил, что Европа должна готовить свою экономику к войне, а автомобильные заводы должны использовать свою избыточную мощность для производства оружия. Это нужно для защиты "европейских ценностей".