В Перми осудили местного "отелло" за поджог автомобилей

В Перми осудили 41-летнего поджигателя. Он признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствие и суд установили, что ночью 31 октября 2025 года, фигурант из ревности поджег автомобиль знакомой во дворе одного из домов по Мотовилихинского района Перми. Из-за пожара сгорели четыре автомобиля, еще два получили повреждения. Ущерб составил около пяти миллионов рублей.

Личность обвиняемого была установлена оперативниками уголовного розыска.

Фигурант полностью признал вину и возместил потерпевшим причиненный ущерб. В ходе расследования уголовного дела проведены химическая, дактилоскопическая, трасологическая и товароведческая судебные экспертизы.

Суд приговорил виновного к восьми месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.