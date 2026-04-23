В Красноярском крае автобус врезался в дерево, восемь человек пострадали

В Железногорске (Красноярский край) автобус врезался в дерево, пострадали восемь пассажиров и водитель. По данным полиции, в автобусе кроме водителя никто не был пристегнут ремнями безопасности.

ЧП произошло утром на Загородной улице. Автобус, принадлежащий ИП, поднимался в гору. "При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на дерево", - сообщили в краевом полицейском главке.

Все пострадавшие были госпитализированы.