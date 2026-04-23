Алексей Вихарев отправил 20 экоскамеек для горбольницы в Ирбите

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил в Ирбит 20 экоскамеек по просьбе медиков городской больницы. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Лавочки установили на территории двух "медгородков": на аллее у центральной поликлиники и роддома на ул. Комсомольская, 72, а также — возле поликлиники №1 на ул. Кирова, 31. С этим помогли активисты Волонтерского центра депутата.

"О помощи в благоустройстве больничной территории попросило руководство медучреждения. Предложил проверенный вариант — экоскамейки, сделанные из переработанных вторичных ресурсов. Места для отдыха отлично показали себя в эксплуатации: не прогибаются, выдерживают большой вес, удобные", — написал депутат, добавив, что аналогичные уже стоят возле горбольницы №23 и Свердловского онкодиспансера в Екатеринбурге, а также в Шарташском лесопарке.

Напомним, что с начала 2025 года Волонтерский центр Алексея Вихарева, помимо Екатеринбурга, открылся и в Ирбите. Местные жители могут получить бесплатные юридические консультации, активисты собирают и отправляют фуры с гуманитарной помощью для ирбитчан на СВО. Центр также содействует в организации важных городских мероприятий и помогает с закупкой всего необходимого для Гуманитарного колледжа, Свято-Троицкого храма и городской больницы.