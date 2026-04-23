Против России. Германия приняла военную стратегию

Германия впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. Документ определяет вектор развития страны в направлении формирования наиболее мощных вооруженных сил в Европе, способных противостоять России, которая якобы готовится напасть.

В немецкой стратегии говорится, что целью России является демонтаж НАТО и последующее расширение своей сферы влияния с применением военной силы. Поэтому план предусматривает увеличение численности военнослужащих со 185 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с 70 тыс. до 200 тыс. человек - в итоге 460 тыс. боеспособных военнослужащих.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал принятую стратегию историческим поворотным моментом.

"Мир стал более непредсказуемым и более опасным", — сказал он.

Как пишет Spiegel, что впервые за десятки лет Берлин значительно увеличил военные расходы. Впервые после Второй мировой войны Германия открыто озвучивает свои амбициозные военные планы. Пока возвращение к призыву, который был приостановлен в 2011 году, не планируется. Однако недавно немцев призывного возраста обязали получать спецразрешение в случае намерения уехать из страны более чем на три месяца.

В 2025 году канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкая армия должна стать сильнейшей в Европе.