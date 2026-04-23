В Сургуте сотрудница полиции уволена в связи с утратой доверия

В Сургуте по требованию прокуратуры сотрудница полиции уволена в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и установило, что инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по Сургуту получила взятку от местного жителя за оказание услуг по ускоренному и внеочередному приему и обработке заявлений мигрантов о выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство в Российской Федерации и приобретении гражданства России.

Проверка показала, что должностным лицом надлежащих мер по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов не предпринято. В связи с этим прокурор внес начальнику УМВД России по Сургуту представление, в котором поставил вопрос об увольнении государственного служащего в связи с утратой доверия.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования должностное лицо уволено в связи с утратой доверия.

В отношении инспектора отдела по вопросам миграции следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки), ход его расследования контролируется надзорным ведомством.