В Госдуме предложили ввести минимальную плату за час работы в России

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда. Парламентарии предлагают устанавливать этот показатель каждый год одновременно с обычным МРОТ. При этом стоимость часа работы по закону не может быть ниже суммы, которую рассчитают из месячного минимума. Авторы проекта также планируют распространить на почасовую оплату все государственные гарантии, которые сегодня обеспечивают работодатели и бюджеты. Чтобы внедрить новую систему, специалистам нужно будет определить среднее количество рабочих часов в месяце.

В пояснительной записке депутаты объяснили причину такой инициативы. Сейчас многие работодатели экономят на персонале и нанимают людей на неполную или частичную занятость. В таких случаях зарплата привязана к МРОТ, и из-за короткого рабочего дня сотрудники часто получают на руки сумму меньше прожиточного минимума. Депутат Дмитрий Свищев от ЛДПР рассказал ТАСС, что новый закон позволит людям получать выплаты по схеме: их ставка, умноженная на почасовой минимум. По его словам, это поможет увеличить зарплаты миллионам россиян, которые сейчас трудятся на неполном графике.

Сообщалось, что за последние пять лет разрыв в доходах между офисными работниками и теми, кто трудится из дома, резко увеличился. Если раньше зарплаты в обоих сегментах были почти равны, то к 2026 году средний заработок по стране вырос в два раза и достиг 103 611 рублей, что существенно выше предложений в вакансиях на "удаленку".