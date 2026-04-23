На Урале арестован фигурант дела об "уводе" 19 млн, выделенных на строительство турбазы

На Южном Урале арестован гендиректор коммерческой организации, обвиняемый в махинациях с деньгами при строительстве туристической базы под Зюраткулем.

Под арестом он пробудет как минимум до 21 июня, сообщает управление СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в сентябре – ноябре 2024 гг. топ-менеджер представил в управление координации развития туризма Челябинской области заведомо ничтожные договоры об обустройстве подрядчиками территории турбазы, расположенной вблизи города Бакал.

По этим бумагам гендиректор получил из регионального бюджета субсидию в 19 млн руб. на создание туристической базы. При этом он не собирался фактически исполнять условия ранее заключенных соглашений, целями которых было развитие туристической инфраструктуры.