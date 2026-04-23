Министр ВМС США Джон Фелан ушел в отставку

Министр военно-морских сил США Джон Фелан подал в отставку. Минобороны США не раскрывает причину ухода Фелана, но американские СМИ уверены, что дело из-за конфликта министра с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Отставка министра Фелана произошла внезапно. По данным AP News, буквально накануне он присутствовал на ежегодной конференции ВМС в Вашингтоне, где выступал с докладом перед военнослужащими ВМС и экспертами военной отрасли.

Увольнение министра военно-морских сил привлекло внимание на фоне продолжающейся войны с Ираном. Хотя Фелан не являлся полевым командиром, участвующим в руководстве операцией, он занимает ключевую позицию в руководстве оборонного сектора США. Примечательно, что в настоящее время ВМС США осуществляют морскую блокаду Ирана по приказу президента США Дональда Трампа.

По данным Wall Street Journal, Фелан регулярно общался с президентом Трампом в поместье последнего во Флориде. В прошлом году он также рассказал законодателям, что обменивался текстовыми сообщениями с президентом Трампом посреди ночи по вопросам строительства военных кораблей. Такая близость министра с первым лицом, по слухам, раздражала главу минобороны Хегсета.

Министр Хегсет уволил и заменил около 20 высокопоставленных офицеров, включая начальника штаба армии Рэнди Джорджа, который был уволен в начале апреля.